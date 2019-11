Cinghiali a Roma: contadini e allevatori in piazza

ROMA - All'insegna di slogan e cartelli di allarme come #bastacinghiali e "Difendiamo il nostro territorio" sono scesi questa mattina in Piazza Montecitorio a Roma migliaia di agricoltori, allevatori e pastori provenienti da tutta Italia per manifestare contro l'invasione dei cinghiali e più in generale degli animali selvatici che distruggono i raccolti agricoli, sterminano greggi e causano incidenti stradali nelle campagne e all'interno dei centri urbani.

Al loro fianco, nella pizza della Camera dei Deputati, semplici cittadini affiancati da sindaci e rappresentanti dei sindacati, dell'ambientalismo e delle associazioni dei consumatori.

Al centro della protesta un'emergenza nazionale che sta provocando l'abbandono delle aree interne, problemi sociali, economici e ambientali con inevitabili riflessi sul paesaggio e sulle produzioni con le incursioni dei cinghiali che sono arrivati anche all'interno delle città minacciando la sicurezza delle persone.