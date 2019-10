Medico spacciatore condannato a 40 anni di carcere

ABINGDON, VA - Un medico americano è stato condannato a 40 anni di reclusione per aver prescritto illegalmente oppioidi a pazienti provenienti da cinque Stati americani, causando in una caso la morte di una persona.

Per la corte, Joel Smithers, 36 anni, gestiva il suo studio di Martinsville, in Virginia, come una piazza di spaccio interstatale. I suoi assistiti venivano infatti anche da Kentucky, West Virginia, Ohio e Tennessee. Dal 2015 al 2017 ha prescritto loro illegalmente oltre 500mila dosi di oppioidi, tra i quali ossicodone e ossimorfone. In un caso, tali farmaci hanno portato alla morte di una donna della Virginia.

«Questo medico ha alimentato su vasta scala il circolo vizioso di dipendenza e disperazione», ha dichiarato il procuratore Thomas Cullen come riporta il Time. Ciononostante, alcuni suoi pazienti fedeli hanno testimoniato in suo favore, assicurando di aver bisogno dei medicamenti da lui prescritti per poter sopportare lancinanti dolori cronici.

Smithers, che è sposato e padre di cinque figli, dovrà scontare la sua pena in un carcere vicino alla sua famiglia. Dovrà altresì sottoporsi a cure psichiatriche.