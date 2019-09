La sospensione del Parlamento è illegale

LONDRA - La Corte Suprema britannica ha stabilito che la sospensione del Parlamento voluta dal primo ministro Boris Johnson è «illegale, nulla e priva di effetti». Il duro verdetto è stato letto dalla presidente, Lady Brenda Hale.

È come se il Parlamento non fosse «mai stato prorogato», ha decretato la Corte, attribuendo ora agli speaker di Comuni e Lord il potere di riconvocare le Camere quanto prima e dichiarando 'l'advice' del premier alla regina immotivato e inaccettabile in termini di limitazione di sovranità e poteri di controllo parlamentari.

Lo speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, ha annunciato che il Parlamento britannico riprenderà i lavori domani. Si tratta di una "ripresa" dei lavori e non di una "riconvocazione", ha precisato.

Bercow ha inoltre aggiunto che non ci sarà il Question Time del mercoledì del premier (in questi giorni a New York all'Onu), ma vi sarà spazio per interrogazioni urgenti ai ministri.

La sterlina si rafforza - La Borsa di Londra ha invertito la rotta, così come la sterlina, in seguito alla clamorosa decisione. Il listino londinese è passata in negativo e perde lo 0,21%, unico nel Vecchio Continente in ribasso, mentre la sterlina ha cambiato direzione nel verso opposto e si rafforza sulle altre valute: viene scambiata a 1,133 sull'euro (+0,2%).

Johnson non si dimetterà - Boris Johnson, nelle scorse ore, non vedeva motivi per dimettersi neppure in caso di verdetto a lui sfavorevole. «Vediamo cosa i giudici decideranno, ma, come ho già detto, credo che le ragioni» addotte dal governo per sospendere i lavori della Camere per un periodo prolungato restino «davvero molto buone», ha risposto il premier Tory interpellato al riguardo nelle scorse ore dai giornalisti britannici a New York, a margine dell'assemblea dell'Onu.

Johnson non ha inoltre escluso la possibilità di riproporre la proprogation con un nuovo atto, in forma giuridica diversa, a seconda delle motivazioni della Corte. E ha insistito che il Parlamento avrà «un sacco di tempo per valutare il deal» sulla Brexit che egli «spera di poter raggiungere» entro il Consiglio Europeo del 17-18 ottobre anche tornando a riunirsi il 14.