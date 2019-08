Un giro tra gli alberi centenari con Greta

BERLINO - L'ambientalista svedese Greta Thunberg ha visitato la foresta centenaria di Hambach in Germania, minacciata dal disboscamento per lasciar posto alla miniera a cielo aperto di lignite del gruppo energetico Rwe.

La giovane attivista si è fermata nel bosco della Renania settentrionale, un luogo diventato simbolico per gli ambientalisti tedeschi, prima di imbarcarsi per la conferenza di New York sul clima.

«Era così potente, così devastante, e mi rende un po' triste»: ha commentato con queste parole il colpo d'occhio sulla cava di lignite Greta, come riporta la Dpa.

Gli ambientalisti tedeschi chiedono un'uscita anticipata dal carbone, prevista dal governo entro il 2038. Greta Thunberg si imbarcherà dall'Inghilterra mercoledì prossimo per raggiungere New York in barca.

keystone-sda.ch/ (RUBEN NEUGEBAUER / ENDE GELAENDE)