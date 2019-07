È stato un 19enne a scatenare lo scandalo Darroch

LONDRA - Ci sarebbe un collaboratore del Brexit Party di 19 anni dietro al caso dei memo riservati dell'ex ambasciatore britannico negli Usa Kim Darroch, pubblicati dal Daily Mail e che hanno causato una crisi tra Washington e Londra oltre alle dimissioni del diplomatico.

Steven Edginton, giovane giornalista e stratega digitale del partito di Nigel Farage, ha dichiarato al Mail on Sunday di essere stato lui a recuperare i documenti e a passarli alla stampa. Non si è trattato di un «complotto dei pro Brexit per rovesciare Sir Kim», assicurato Edginton, ma di un modo per «sviluppare la mia carriera» come giornalista. Si è trattato di un lavoro di sette mesi che ha coinvolto una serie di fonti negli uffici della diplomazia londinese e anche tra i funzionari che sono andati in pensione.

Il 19enne dice che il punto di svolta della sua ricerca è stata la lettura, da parte di un suo contatto, di una missiva del giugno 2017 nella quale Darroch etichettava Donald Trump come «inetto» e «assolutamente disfunzionale».