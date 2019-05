Automobilista col piede pesante graziato dallo «Spirito Santo»

VIERSEN - È con un certo senso dell'umorismo che la polizia di Viersen, cittadina tedesca ad ovest di Düsseldorf, ha annunciato che, per questa volta, lascerà correre l'eccesso di velocità commesso da un automobilista a bordo di una Twingo. Scherzando sul fatto che, nell'immagine scattata dal radar, il volto del conducente è coperto da una colomba bianca che vola davanti al parabrezza, ha infatti ipotizzato l'intervento dello «Spirito Santo» e assolto l'uomo dal suo "peccato".

«Abbiamo capito il segnale e, per questa volta, lasciamo in pace questo conducente poco incline a rispettare i limiti», scrivono gli agenti in un comunicato. «Tuttavia, speriamo che l'automobilista dal piede pesante, su cui veglia il Signore, comprenda questo "segno dall'alto" e, in futuro, guidi in maniera adeguata», continuano.

Il conducente è stato sorpreso mentre viaggiava a 54 km/h sui 30, infrazione che gli sarebbe valsa una multa da 105 euro (circa 118 franchi)... se solo l'immagine avesse permesso di dimostrare che era proprio lui alla guida del veicolo in quel momento. «Grazie alle ali premurosamente spiegate del suo angelo custode piumato la contravvenzione gli è stata risparmiata», si legge nel comunicato di polizia.

Una tirata d'orecchi arriva anche per il provvidenziale volatile: «In realtà, anche la colomba avrebbe dovuto essere multata perché anche lei procedeva a velocità troppo elevata», fa sapere la polizia. «Tuttavia, non sappiamo quale luogo dovesse raggiungere in tempo per la Pentecoste, così anche per lei prevarrà la clemenza», conclude.