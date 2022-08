Didattica digitale innovativa, fra teoria e pratica

Il Corso è totalmente gratuito. Tutti i partecipanti, docenti di ruolo e non di ruolo, possono ricevere il Certificato ufficiale del corso a seguito della compilazione sia del quiz in autovalutazione che del questionario di gradimento finale, insieme al versamento di € 30 come contributo per le spese di segreteria. Per chi non necessita dell'Attestato ufficiale il corso è consultabile totalmente in maniera gratuita e senza spese.