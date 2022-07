Cultura turistica presupposto fondamentale per lo sviluppo socio-economico

In questo senso un esempio è dato dal Centro ricreativo turistico di Bignasco promosso dal Comune di Cevio e per il quale è ora in corso la progettazione di massima. In primo luogo si vuole offrire alla popolazione locale un’infrastruttura per il tempo libero, per farlo è necessario orientare l’offerta in modo che diventi anche un attrattore turistico e generi i numeri necessari ad assicurare una gestione sostenibile.