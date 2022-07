I primi diplomati di Fidacademy

L’importanza della formazione continua - La prima sessione di corsi ha preso il via il 10 maggio 2022 e si è conclusa il 1° luglio 2022. Gli studenti che hanno superato con successo gli esami finali hanno ricevuto, giovedì 7 luglio 2022, il Certificato ABACUS. In occasione della cerimonia sono intervenuti la Direttrice del Centro Studi Villa Negroni Tamara Erez, Roberto Grassi in rappresentanza della Fondazione Fidinam, John Muschietti per Fidigit SA e Felice Torre per Abacus.