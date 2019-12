Giacobazzi torna con “Noi – Mille volti e una bugia”

LOCARNO - Andrea Sasdelli, in arte Giuseppe Giacobazzi, arriva al Teatro di Locarno l'11 gennaio 2020 alle 20.30 con il suo spettacolo “Noi – Mille volti e una bugia”.

Uno spettacolo in cui la comicità di Giacobazzi, sempre viva e mai banale né scontata, è basata sui racconti di esperienze per lo più vissute realmente, e arricchita dalla capacità di pescare in un bagaglio comune che permette a un pubblico quanto mai vasto di immedesimarsi negli aneddoti raccontati: si va dal racconto dei celebri attrezzi per la casa come il Bimby, agli immancabili Testimoni di Geova, arrivando sino ai fenomeni contemporanei, come Chiara Ferragni e gli influencer o il fascino di Alberto Angela, eletto uomo più sexy dell’anno.

In “Noi – Mille volti e una bugia” senza pontificare, con estrema semplicità ed empatia, Giacobazzi però fa anche riflettere, mettendo a fuoco il problema del disinnamoramento dalla scuola di giovani e insegnanti e lanciando un messaggio sociale di fondamentale importanza: la cultura è necessaria, in quanto ci permette di ragionare con la nostra testa, di formulare un pensiero critico e quindi di essere liberi.

Inoltre durante questo spettacolo, Andrea Sasdelli mette a nudo il suo vero rapporto con la propria maschera, quella di Giuseppe Giacobazzi: la storia di un grande amore, ma anche di un profondo odio dovuto a tutto ciò che il personaggio, se non controllato, rischia di rubare al suo creatore. È per questo che, tra una canzone inedita e molte risate, qualche momento di riflessione e una scenografia minimalista eppur simpatica, si esce da teatro con una grande allegria nel cuore, alla quale si affianca, però, un monito: «Siate le vostre maschere, indossatele e godetevele, poiché spesso ci sono necessarie nella vita quotidiana; tuttavia, non dimenticate mai chi siete veramente e ricordatevi di guardare allo specchio prima di ogni altra cosa voi stessi, il vostro bene più grande».

Prevendite aperte online e presso Manor, La Posta e CoopCity. Per maggiori informazioni: www.gcevents.ch.