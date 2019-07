Siete pronti? Oggi parte il Buskers Festival

LUGANO - Dopo aver spento dieci candeline lo scorso anno e lasciato un ricordo indelebile di quei giorni, l’attesissimo Lugano Buskers Festival torna in città con un’altra esplosiva edizione, sotto il segno “Vamos a la playa”. Situato nel cuore del LongLake Festival, è un evento ormai imperdibile per Lugano e un festival che, anno dopo anno, accresce il suo consenso in casa e all’estero, profilandosi nel panorama europeo dei Festival dedicati all’arte di strada.

Organizzato dall’Associazione Buskers, in collaborazione con la Divisione eventi e congressi della Città di Lugano, e sostenuta da Sotell e dal Mojito, Lugano Buskers si svolgerà dal 17 al

21 luglio, e porterà nelle strade, nelle piazze, sul lungolago e nel Parco Ciani di Lugano un centinaio di artisti di strada da tutto il mondo. In questi cinque giorni si susseguiranno 200 tra spettacoli teatrali e di cabaret, concerti musicali e performance artistiche che permetteranno a ogni spettatore di entrare in contatto con l’energia dell’arte al suo stato originale, vivendo

momenti indimenticabili in una cornice surreale. Il tutto avverrà simultaneamente su 20 postazioni distribuite sul lungolago, da Piazza Manzoni fino a Punta Foce, che possono essere palchi veri e propri o postazioni create sulla strada attraverso una presa elettrica e una piccola luce per quando scende la sera. Perché prima di tutto il Buskers è portare la strada sui palchi e i palchi per strada e vedere che effetto fa. In questo senso Buskers è un affascinante esperimento di convivenza, in grado di far riscoprire una sensazione di bellezza tanto semplice quanto insolita, lontana dall’ordinario e dal conosciuto, e dove l’imprevisto è l’ospite d’onore. Chi lo vive, riconosce per qualche istante qualcosa che percepisce come bello ma non sa spiegarsi il perché.

L’edizione 2019 vedrà alcune novità, tra cui l’aggiunta di un nuovo palco tra Punta Foce e il Park&Read, vicino alle palestre del liceo. Uno spot intimo dove si porterà del “teatro di strada” grazie allo spettacolo “Fleur”, portato in scena da diversi attori tra cui Fred Tousch, grande nome in Francia. Da non perdere anche i The Black Blues Brothers in Piazza Manzoni, cinque acrobati africani che arrivano da noi con uno spettacolo che riprende i film cult, con un occhio di riguardo verso la questione della schiavitù. Altra novità, il programma di quest’anno punterà in modo particolare sui big visual, anche se la musica resterà sempre il cuore pulsante del Buskers.

Tra gli artisti visual troviamo: Fleur (FRA) • Fraser Hooper (NZ) • Nakupelle (USA) • The Crazy Mozarts – Niño Costrini (FRA/ARG) • Adrian Schvarzstein (ESP/LT) • Teatro Pavana – Giraffe (FRA) • Han Sessions (CH/TI) • Fluctus Teatro (CH/TI) • La Lettrice Vis à Vis (ITA) • Le Favole dei Fratelli Camillas (ITA) • The Bigosty Show’s (BRA/ARG) • The Black Blues Brothers (ITA) • Vespaqua (NL).

Per la musica ospiti invece: Klaus Johann Grobe (CH) • The Venopian Solitude (MAL) • Zombie Zombie (FRA) • Juan Wauters (USA) • Auroro Borealo (ITA) • Derya Yildirim & Grup Şimşek (EU) • Ponzio Pilates (ITA) • The California Feetwarmers (USA) • All / Afrifa – Laser – Lenzi (ITA) • AzmarI (BEL) • Ben Seretan Group (USA) • Biomassa Sound (CH/TI) • Degurutieni (JP) • Dj Youtube all’Alba (ITA) • Graham Mushnik & His Group Martini (FRA) • Guess What (FRA) • Julien Papen & The Autobahns (CH/GER) • Leopardo (CH) • Lexodus (GER) • Litrilire (ITA) • Mangiacassette (ITA) • Paquiano (ARG/CH-TI) • Nowordz (CH/TI) • Poesia Potente e Chitarra Tonante (ITA) • Andrea Marinelli / Secretshow (ITA) • Sun Cousto (CH) • Tab_Ularasa (ITA) • The Phonomaton (CH/TI) • The Blasting Company (USA/UKR/POR) • The Horny Brothers (CH/TI) • X-mary (ITA) • Yaku (CH/TI) • Yakubané (CH) • Yety Plays Tropical (CH/TI).

Inoltre, anche quest’anno il villaggio del Buskers Festival sarà arricchito dall’area bancarelle (da mercoledì a sabato in Piazza Manzoni e domenica al Parco Ciani). Il mercatino è stato pensato

per rendere omaggio alla ricchezza dell’artigianato e della creatività multiforme, così viva e preziosa a livello locale. I partecipanti di quest’anno sono: Alberta Pizzetti / Alessia Giussani / Alessia Profico / Alex Muemango Ramos / Bijoux Shayla – Shayla Hayward / Christian Villegas / Deseneros – Stefano & Francesco Bolliger / E/S Sara Sperotto ed Elisa Longhi / Gabriele Fattorini – La magia dei ferri / Giagiò l’artigianato delle mamme / Jamila Rickenbach / Maison Roberta Ferrari / Marta Sisinni / Moises Yacelga / Natasha Oleandro / Nicole Schultess / Paola Longo-Lisetto / Poorskateboards / Raffaella Ferloni / Roberta Alliata / Salvatore Massineo / Sonnenstube / Studio Nilo – Lorenzo Waller.

Giovedì, venerdì e sabato oltre al Buskers Festival sul lungolago (chiuso al traffico per l’occasione) ci sarà anche lo Street Food, con numerosi food trucks e bancarelle gastronomiche.

L’Associazione Buskers ringrazia per l’importante collaborazione nella realizzazione del Festival l’Associazione Sotell, la Divisione eventi e congressi della Città di Lugano e Mojito Tropical Lounge. Si ringraziano inoltre per il sostegno gli sponsor Migros Ticino, ESL soggiorni linguistici, Hotel Pestalozzi Lugano, Bisbino; e i media partner RSI Rete Tre e Ticinonline - 20 minuti.

Il libretto con il programma dettagliato sarà disponibile direttamente al Festival, presso gli infopoint allestiti sul lungolago e presso gli sportelli della Divisione eventi e congressi. Si richiede un’offerta libera come sostegno al Festival, vi suggeriamo dai 2 franchi in su.

Orari:

Mercoledì 17.07

dalle 18:00 alle 23:00 | Lungolago, Piazza Manzoni, Parco Ciani, Punta Foce

Giovedì 18.07

dalle 18:00 alle 23:00 | Lungolago, Piazza Manzoni, Parco Ciani, Punta Foce

AFTER PARTY Foce: Graham Mushnik & His Group Martini – live e dj set (ingresso CHF 10.-)

Venerdì 19.07

dalle 18:00 alla 01:00 | Lungolago, Piazza Manzoni, Parco Ciani, Punta Foce

AFTER PARTY Foce: Live Ponzio Pilates e a seguire dj di Mr. Paquiano (ingresso CHF 10.-)

Sabato 20.07

dalle 18:00 alla 01:00 | Lungolago, Piazza Manzoni, Parco Ciani, Punta Foce

AFTER PARTY Foce: + The Horny Brothers (ingresso CHF 10.-)

Domenica 21.07

dalle 12:00 alle 23:00 | solo Parco Ciani