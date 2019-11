A Pregassona il micro si fa macro

LUGANO - Il microscopico si fa grande questo weekend alla Mostra Minerali e Fossili in programma al Padiglione delle Feste di Pregassona. Grazie alla macrofotografia, infatti, sarà per la prima volta possibile apprezzare a pieno gli affascinanti e minuscoli “micromount” ammirandoli ingranditi di circa 100 volte su di uno schermo.

I “micromount” sono minerali grandi solo pochi millimetri che presentano però una perfezione e una lucentezza nell’abito cristallino che i minerali più grandi non possono offrire. Questi ultimi, comunque intriganti, saranno in ogni caso presenti in abbondanza e racconteranno in particolare la storia geologica della Leventina e della Riviera.

A raccoglierli sono stati i soci del Club Cercatori di Minerali e Fossili Ticino, associazione che da 48 anni a questa parte propone questo appuntamento molto amato da appassionati e curiosi. Unico evento svizzero del genere a sud delle Alpi, la mostra è nata con lo scopo di promuovere la conoscenza paleontologica e mineralogica e offre ai visitatori piccoli e grandi gioielli della natura, grazie alla presenza di numerosi espositori ticinesi svizzeri ed internazionali. Minerali e fossili potranno essere ammirati e acquistati così come le creazioni con pietre dure e gioielli.

La Mostra Minerali e Fossili si svolge al Padiglione delle Feste di Pregassona a Lugano sabato 9 novembre dalle 10 alle 18 e domenica 10 dalle 10 alle 17. Per maggiori informazioni: ccmft.ch o per email a info@ccmft.ch

Club Cercatori di Minerali e Fossili Ticino