Lo Studio Foce si prepara ad accogliere un'autentica fuoriclasse della chitarra

LUGANO - Si annuncia da non perdere il concerto in programma mercoledì 13 aprile alle 21.30 allo Studio Foce di Lugano: sarà Kaki King ad arrivare in riva al Ceresio nell'ambito della rassegna Raclette.

Giovane artista di Brooklyn, Kaki King è considerata tra i più grandi chitarristi viventi al mondo per la sua padronanza tecnica e per la sua costante ricerca. Con nove album alle spalle in quindici anni d'intensa attività musicale, ha lanciato nel 2015 il progetto "The Neck Is A Bridge To The Body", un’innovativa performance multimediale che utilizza la chitarra come schermo di proiezione per esplorare la genesi dello strumento, il suo rapporto con esso e la sua storia.

La sua abilità nello spaziare dal post-rock alla musica sperimentale, dal jazz al folk fino allo shoegaze ha permesso a Kaki King di collaborare con artisti del calibro di David Byrne, Marianne Faithfull, e Mike Gordon. Kaki King si è esibita anche con orchestre da camera e sinfoniche, tra cui la Detroit Symphony Orchestra e lo String Quartet Ether, oltre ad aver registrato un album commissionato dalla Berklee College of Music in collaborazione con la Porta Girevole Chamber Orchestra.

A ottobre 2020 ha pubblicato su etichetta Short Stuff, Records "Modern Yesterdays", il decimo album (il nono di studio), un disco sperimentale e d’avanguardia, a tratti elettronico nonostante

la chitarra acustica sia il principale strumento.

Prevendite esclusivamente online su Biglietteria.ch. Ticket disponibili anche in cassa serale fino a esaurimento posti, apertura porte alle 21.