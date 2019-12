Una sfida all'ultima nota per la finale del Chiasso Contest Unplugged

CHIASSO - Si conclude questo giovedì 19 dicembre con una finale ad eliminazione diretta il Chiasso Contest Unplugged che ha animato le serate dello Chalet di Natale, in Piazza Indipendenza a Chiasso.

Ad affrontarsi in una serie di scontri diretti, fino ad arrivare alla vetta, 8 artisti locali: Marco Pallua, Nebian Band, Alex Remy, Umberto Alongi, Manas, Beat Freer Band, Zeno e Th3o.



Il tutto procederà come in un tipico torneo "ad albero" con quarti di finale, semifinali e finalona il tutto per due ore di musica dal vivo e in acustico.

La musica inizia alle ore 21.