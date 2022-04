Ci siamo: dopo la pausa forzata a Bellinzona ritorna Music on Ice

BELLINZONA - Il Centro Sportivo di Bellinzona, a partire dalle 20.15 di giovedì 14 e venerdì 15 aprile, verrà invaso dalla magia di “Anastasis” - questo il titolo dello show concepito dal direttore artistico Laurent Tobel - e dalla maestria dei campioni che accorreranno in Ticino per questo appuntamento fuori stagione.

La storia - I protagonisti di Music on Ice saranno impegnati in un'avventura alla ricerca di un futuro migliore, fuggendo dal tempo che inesorabilmente scorre e con un solo obiettivo: scovare e conquistare la Fonte della giovinezza. Un viaggio di due ore che miscela con sapienza momenti di alta spettacolarità e passaggi più leggeri, anche comici.

Il cast - Enorme, come sempre, il talento a disposizione degli organizzatori. Giunge per la prima volta in Ticino Javier Fernandez (due volte campione del mondo, sette volte migliore d'Europa e bronzo olimpico) e lo stesso vale per Vanessa James & Eric Radford, reduci dalla medaglia di bronzo ai Campionati del mondo 2022. Dello stesso metallo la medaglia vinta da Charlène Guignard e Marco Fabbri agli ultimi Europei. La spettacolare coppia artistica formata da Annette Dytrt e Yannick Bonheur, quella composta da Victoria Manni e Carlo Roethlisberger, ma anche i singoli Ryan Bradley e Alexia Paganini vanno a completare gli ospiti di questa 11esima edizione.

Ci sono poi gli intramontabili mattatori di Music on Ice: Samuel Contesti, Maurizio Margaglio, Deniss Vasiljevs, Lara Naki Gutmann e, ovviamente, Laurent Tobel - che opera da mesi in cabina di regia ma non dimentica il ghiaccio. La colonna sonora di Music on Ice sarà garantita dalla voce di Scilla Hess e dal talento blues (ma non solo) di J.C. Harpo.

La prevendita di entrambi gli spettacoli è in corso su Biglietteria.ch.

MUSIC ON ICE