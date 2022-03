La cultura urban e la danza si accingono a conquistare Lugano

LUGANO - Il 12 e il 13 marzo tornano protagoniste la danza e la cultura urban al Palazzo dei Congressi. La nuova edizione di Make Your Move Urban Festival proporrà un intenso fine settimana di appuntamenti fra contest, intrattenimento e approfondimenti.

Un ricco cartellone per presentare la cultura “street” sotto diverse prospettive artistiche: in programma concorsi e contest, spettacoli, workshop, incontri, animazioni e tanto altro ancora. Senza dimenticare gli eventi collaterali, le proposte del Villaggetto in Piazza Castello e l’Area Family dedicata ai più piccoli, che vanno ad arricchire l’offerta della tre giorni. Il Festival si conferma un’occasione per conoscere l’interessante mondo street e promuovere il networking tra le scuole di danza presenti sul territorio.

Il programma - L'evento clou è senz'altro Hip Hop International Switzerland, in programma domenica 13 marzo dalle 11.30 alle 17.30 nella Sala A. Il campionato svizzero di Hip Hop più conosciuto sul nostro territorio torna per la quinta volta a Lugano. Il concorso coreografico richiama crew da tutta la Svizzera per una gara all’insegna della street dance. I vincitori delle cinque categorie in gara, Kids, Varsity, Adults, Minicrew e Megacrews, potranno accedere direttamente ai campionati del mondo che si terranno il prossimo mese di agosto a Phoenix in Arizona. In palio premi per 6000 franchi.

Sabato 12 marzo andrà invece in scena lo Spettacolo delle scuole di danza. Sono previste due parti: la prima dalle 13.30 alle 15.30 e la seconda dalle 17.30 alle 19.30, sempre nella Sala A del Palazzo dei Congressi. Da anni le scuole di danza del territorio propongono le esibizioni dei propri allievi, comprendenti vari stili di danza, dando vita a un vero e proprio show: dall’hip hop, alla World Dance fino alla danza classica. Unite dalla stessa passione, tante saranno le realtà del territorio sul palco che regaleranno emozioni e divertimento.

La serata di sabato sarà all'insegna della Fiesta Latina: dalle 20 all'una l'atrio principale sarà animato dalle scuole Ritmo y Pasion Latina e Let's Dance a ritmo caraibico. A farci ballare, ci sarà per l'occasione DJ Ode. Inoltre, durante la serata le scuole del territorio proporranno diversi show. Per i bambini e le famiglie, inoltre, è stata studiata un'intera programmazione, con tanti laboratori e attività che avranno come filo conduttore sabato e domenica, nell’atrio principale e in Piazza Castello, la Street Art e la Street Dance.

All’esterno del Palazzo dei Congressi verrà allestito un vero e proprio Villaggetto che animerà Piazza Castello con aperitivi, cocktail, street food. Inoltre ci saranno anche delle zone dedicate

a discipline street come la Skating Zone e Graffiti Zone che accoglierà giochi, contest, evoluzioni, esibizioni e la Parkour Zone che ospiterà tutto l’occorrente per questa affascinante disciplina

sportiva.

Il programma completo nel sito mymfestival.ch.