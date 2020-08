«Mascherine gratis per tutti, anche per gli studenti»

BELLINZONA - «Nelle scuole medie superiori – con aule e spazi comuni piccoli - e grande affollamento l’uso della mascherina è di fatto obbligatorio per tutti». Per questo motivo i tre deputati in Gran Consiglio dell'Mps non comprendono il motivo per cui il DECS abbia deciso che i docenti avranno accesso gratuitamente alle mascherine ogni giorno, mentre gli studenti no.

A loro, infatti, il DECS consegnerà solo dieci esemplari a inizio dell'anno scolastico. E poi basta. «Si tratta - recita il testo di un'interpellanza firmata da Angelica Lepori, Simona Arigoni, Matteo Pronzini - di un atto discriminatorio» in quanto allievi e insegnanti «vivranno la stessa situazione all'interno delle strutture». L'Mps, quindi, giudica «incomprensibile» questa scelta in particolare se si pensa «ai recenti appelli della stragrande maggioranza dei medici del cantone a favore dell’obbligo della mascherina nei luoghi chiusi».