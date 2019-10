GAMBAROGNO - Tiziano Ponti non si ricandida. La decisione (a sorpresa), comunicata all'Ufficio Presidenziale e al Gruppo liberale radicale in Consiglio Comunale, è stata annunciata oggi dalla sezione PLR del Gambarogno. «Prendiamo atto - si legge nella nota - che il primo Sindaco nella storia di Gamborogno non solleciterà un nuovo mandato in occasione delle prossime elezioni Comunali previste il 5 aprile 2020».

Dopo un periodo in Consiglio comunale negli anni '90, Tiziano Ponti era diventato Sindaco di Magadino nel 2000. Dopo una prima fase di modernizzazione e riorganizzazione, si era impegnato in prima persona nel progetto aggregativo (a nove) che nel 2010 ha fatto nascere il Comune di Gambarogno di cui è diventato subito Sindaco.

E proprio in concomitanza con i primi 10 anni di vita di questa nuova realtà, Ponti ha deciso di cedere il timone. «Armonizzare e sviluppare un nuovo Comune raggruppando 9 realtà ben distinte e ognuna con le proprie peculiarità ed esigenze, ha richiesto un impegno non indifferente sia a lui che ai suoi colleghi di Municipio», precisa la sezione PLR nella nota, ringraziando Ponti «per quanto fatto in questi 20 anni di Sindaco» e augurandogli «ogni soddisfazione per le sfide del futuro».