Professione: creatore di videogiochi

BELLINZONA - I videogiochi sono un grande classico da decenni ormai. E durante il primo lockdown, complice l’impossibilità di uscire di casa, si è stimato che il 75% delle famiglie negli Stati Uniti abbia utilizzato la tecnologia per l'intrattenimento.

Una professione, quella del creatore di videogiochi, che è destinata a un lungo e solido avvenire. Ma come si fa a sviluppare e creare un videogioco? In effetti, è abbastanza un “gioco da ragazzi” e anche in Ticino ci sono corsi come “Creiamo un videogioco!”, promosso da ated-ICT Ticino e ideato per giovani dai 10 anni in su.

Alla fine del corso, che si tiene di sabato mattina fra novembre e dicembre, si rilascia un certificato di partecipazione per il proprio futuro curriculum vitae. In questo modo, i partecipanti potranno certificare le proprie capacità tecnologiche anche a livello professionale. Per iscriversi: info@ated.ch.