Compie 10 anni la posta degli apprendisti

LUGANO - Dieci anni fa la Posta inaugurava ufficialmente la prima filiale postale gestita da apprendisti in Ticino, a Lugano Cassarate. L’iniziativa, avviata due anni prima a Zurigo-Wollishofen e Prilly, conta oggi complessivamente 7 esperienze simili, che danno prova di grande successo, competenza e professionalità. Nelle filiali degli apprendisti i clienti sono assistiti da giovani in formazione, i quali dopo un periodo di introduzione assumono la completa responsabilità dell’attività postale.

Una fucina di nuove risorse per il mondo del lavoro - Negli spazi della filiale di Lugano 6 Cassarate, nel frattempo rinnovati per la seconda volta nell’ultimo decennio, nel settembre del 2010 è stato inaugurato per la prima volta in Ticino un ufficio interamente gestito da apprendisti di commercio al dettaglio coadiuvati da due consulenti esperte. Con l’avvio e lo sviluppo di questo progetto nazionale, presente in tre regioni linguistiche, la Posta sottolinea il suo ruolo di datore di lavoro moderno e innovativo, rivolto al futuro dei giovani che si orientano al mondo del lavoro. Giovani che in questi luoghi hanno l’occasione di svolgere a turno tutte le attività classiche di una filiale postale: promuovere prodotti e servizi, fornire consulenza e assistenza alla clientela tanto su prestazioni fisiche quanto sulle nuove opportunità offerte dal digitale, occuparsi di tutte le questioni amministrative e organizzative e, non da ultimo, acquisire consapevolezza a livello gestionale.

