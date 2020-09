Sessanta posti di apprendistato liberi nel settore trasporti

LUGANO - Da oggi, login offre ai giovani che vogliono intraprendere un percorso di formazione professionale nel mondo del trasporto pubblico, una sessantina di posti di apprendistato.

Login formazione professionale SA, partner della formazione delle maggiori aziende di trasporto pubblici in Svizzera e in Ticino, mette a disposizione una sessantina di posti di formazione di una decina di professioni, dall’operatore in automazione al costruttore di binari, con inizio agosto 2021. Gli apprendisti e le apprendiste avranno l’impagabile opportunità di svolgere un apprendistato variando periodicamente il luogo di formazione, con l’obiettivo di acquisire le molteplici e differenti competenze presenti nei diversi settori del trasporto pubblico, senza tralasciare il valore aggiunto di crearsi la propria rete di contatti, che potrà facilitare l’inserimento futuro nel mondo professionale.



In Ticino le aziende che affidano la formazione degli apprendisti a login sono: FFS, Cargo, Tilo, Fart, FLP, Censi, EdilStrada, EnnioFerrari e Sersa, inoltre per il settore della tecnica collaboriamo anche con le aziende Siemens, Schindler Elettronica e Hugo Boss. Le varie professioni offerte vengono raggruppate in tre mondi ben distinti: mondo blu per il settore della tecnica e informatica, mondo giallo per il settore clienti e ufficio e mondo verde per il settore della costruzione e logistica. La procedura di selezione è però uguale per tutti, chi è interessato dovrà inoltrare la propria candidatura direttamente online. Maggiori informazioni sul sito www.login.org



Attualmente 141 giovani stanno seguendo una formazione di base (apprendistato) nel settore del trasporto pubblico, rendendo di fatto login una delle più importanti aziende formatrici presenti sul territorio. Con lo slogan “Formiamo il futuro dei trasporti pubblici”, login promuove e sostiene la formazione professionale duale, assicurando ai giovani il supporto necessario e garantendo una qualità elevata della formazione.