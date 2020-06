Buone notizie per le start-up ticinesi

Giornalista in formazione

di Robert Krcmar Giornalista in formazione

MANNO/ZURIGO - Una nuova collaborazione che rappresenta un'ottima notizia per le start-up ticinesi: lo Swiss ICT Investor Club (SICTIC) e la Fondazione Agire, l'agenzia per innovazione del Canton Ticino, hanno infatti annunciato una cooperazione per promuovere, ancor più, l'ecosistema ticinese delle start-up.

SICTIC rafforza così la propria presenza nel nostro Cantone, che può vantare grandi talenti, in particolare nella ricerca e nell'ingegneria. Inoltre, vi è un forte sistema di supporto all'avvio delle start-up.

Grazie all’accordo sottoscritto oggi, SICTIC sarà rappresentata ufficialmente in Ticino dalla Fondazione Agire. Le due parti organizzeranno congiuntamente eventi per investitori in Ticino e promuoveranno ulteriormente la crescita della comunità di Business Angel.

È già da alcuni anni che SICTIC organizza una giornata annuale degli investitori in Ticino, e ha anche partecipato allo “Startup INVEST Venture Day”, organizzato in collaborazione con il Centro Promozione Start-UP USI e con la Fondazione Agire.

AGIRE, lo ricordiamo, è l'agenzia per l'innovazione della Svizzera italiana, che promuove l'innovazione locale, l'imprenditorialità e la competitività economica. Lo scopo finale è quello di creare dei posti di lavoro altamente qualificati.

Lorenzo Ambrosini, Direttore di Agire, Luca Bolzani, Presidente di Agire e Barbara Vannin, Startup Initiatives, «saranno le persone di riferimento che gestiranno l'ufficio SICTIC in Ticino e accolgono con entusiasmo questa proficua collaborazione» si legge nel comunicato odierno diramato dalle due società.

Inoltre, da oggi, SICTIC è rappresentata nelle tre regioni linguistiche della Svizzera (è già presente a Zurigo e a Losanna). «In questo modo, la rete di investitori “Angel” diventa nazionale e agevolerà il contatto globale anche per le startup e gli investitori locali» conclude la nota.