Prenotare le vacanze anche a Locarno

LOCARNO - Locarno avrà tra qualche settimana la sua filiale di Hotelplan. «Con il nuovo store completiamo la nostra rete vendita con una nuova, importante tappa in Ticino», spiega Oliver Eck, Direttore Vendite Hotelplan Suisse.

A breve inizieranno i lavori e i primi clienti verranno accolti in Piazza Stazione già a partire dal 26 marzo 2020. La nuova filiale di Locarno sarà gestita da Elisa Zorzin, dal 2014 al 2019 vice-responsabile presso la filiale di Marin-Epagnier.

Le due filiali Hotelplan di Lugano – in Via P. Peri e Via Bossi – verranno inoltre riunite in una unica nuova sede, di fronte all’autosilo S. Giuseppe. La nuova filiale in Via F. Pelli aprirà il 20 marzo 2020 e la gestione verrà affidata a Davide Nettuno. La riunificazione non comporterà una riduzione di posti di lavoro.

Il punto vendita Hotelplan di Bellinzona, condotto da Simona Mombelli, rimane negli attuali locali ma verrà sottoposto nel corso del prossimo mese di marzo a un restyling.