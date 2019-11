LAMONE - Delta Line rafforza la sua presenza in Ticino. La ditta leader nella produzione e distribuzione di motori elettrici fino a un Kw ha infatti scelto il Comune di Lamone per edificare il proprio quartier generale.

Il complesso di 5'000 metri quadrati denominato “M.V.A. one” - progettato da Artisa - sorgerà in via Pré d’là 1 e conterrà diversi magazzini, un laboratorio, vari uffici e 39 posteggi interrati.

La nuova sede - come viene sottolineato da Delta Line e Artisa in una nota congiunta - «si inserisce consapevolmente nel

contesto di un’area industriale in trasformazione che da diversi anni sta vivendo un forte sviluppo» e sarà edificata seguendo «i più moderni standard di costruzione».

Il cantiere è iniziato questo mese di novembre, mentre la consegna dello stabile è prevista per fine 2020.

Delta Line - Nasce nel 1983 in qualità di distributore esclusivo per la vendita dei prodotti Portescap in Italia. Si espande successivamente in tutta Europa e dal 2014 sposta la propria sede centrale in Ticino. L’impresa è specializzata nella costruzione di motori utilizzabili in svariati campi, che vanno dal medicale alla robotica, dal tessile all’industriale, dalla sicurezza e controllo di accessi alla strumentazione e test, fino all’imballaggio e etichettatura. Il gruppo impiega oltre 800 persone e dispone di una struttura commerciale e amministrativa pan-europea, nonché di uno stabilimento di produzione in Cina.