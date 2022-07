La transenna della discordia, polemica per la spiaggia off limits

Ma cosa ne pensano in municipio a Tenero? Il Segretario comunale Nicola Maggetti afferma che «da quello che ci risulta la transenna è stata messa e voluta perché con l'abbassamento del lago gli ospiti del campeggio limitrofo potevano accedere senza pagare il biglietto. In realtà spiaggia pubblica sì, ma c'è un biglietto d'accesso». Preferisce invece non entrare nel dibattito social il segretario: «Non è il caso commentare dichiarazioni su una pagina privata di un politico - dice - qualora arrivassero delle segnalazioni in Municipio, che devono seguire un iter preciso, risponderemo».