MAGGIA - Sabato movimentato non solo per i pompieri Faido (supportati dai colleghi di Biasca), intervenuti per un incendio di sterpaglie a Carì. Anche quelli di Maggia sono stati chiamati in azione a causa di un incendio boschivo divampato a Riveo.

Al momento non sono note le cause del rogo, né le sue dimensioni. Il fumo presente nella zona è però ben visibile. La siccità di queste settimane, inoltre, non facilitano certamente l'operato dei pompieri.

Seguono aggiornamenti.