Coronavirus: i ricoveri continuano a scendere

BELLINZONA - Negli ospedali ticinesi il numero dei pazienti Covid cala ancora. Attualmente sono infatti 73 i ricoverati col coronavirus (cinque meno di ieri). Di questi, otto si trovano in un reparto di terapia intensiva (come ieri). Lo si evince dall'odierno bollettino pubblicato dalle autorità sanitarie cantonali.

Nelle ultime ventiquattro ore, in Ticino sono inoltre stati accertati altri 647 contagi (che salgono così, complessivamente, a 110'654). Non si registra alcun nuovo decesso legato al virus. Dall'inizio della crisi sanitaria, che nel nostro cantone risale al 25 febbraio 2020, le vittime della malattia rimangono 1'120.

Case per anziani - Nelle case per anziani ticinesi sono undici i nuovi positivi. Salgono così a quota 50 i residenti attualmente malati di Covid in dodici strutture, come fa sapere oggi l'Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (ADICASI). Due sono le guarigioni, ma c'è stato anche un ricovero in ospedale (154 dall'inizio della pandemia).