Vetri e vetrine in frantumi, dalla Vallemaggia fino a Biasca

CEVIO - Vento e grandine hanno scombussolato la giornata in parecchie zone del Sopraceneri. Oltre ad aver causato diversi danni materiali (in particolare allo Stadio Lido di Locarno) e almeno cinque ferimenti a Tenero, il maltempo ha reso necessario l'intervento su più fronti di vari corpi dei pompieri.

Particolarmente sollecitati sono stati quelli di Cevio, che per tutto il pomeriggio sono stati impegnati in diversi interventi causati da un'improvvisa grandinata: presso abitazioni private, commerci e lungo la strada della Valle Bavona. Fortunatamente in Vallemaggia non si segnalano feriti, ma solo importanti danni materiali.

Danni materiali constatati anche a parecchi chilometri di distanza, in Riviera. A Biasca, dove per un momento è pure mancata la corrente elettrica, i proprietari di un salone di parrucchiera (Francesco e Tiziana) hanno visto la loro vetrina andare letteralmente in frantumi a causa della grandine.

lettore tio.ch/20minuti