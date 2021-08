"Neve" ad agosto: che imbiancata a Cavergno

CEVIO - Che imbiancata a Cavergno, frazione di Cevio. Questa pazza estate meteorologica continua, a suo modo, a dare spettacolo. Oggi pomeriggio, ad esempio, grandine e pioggia si sono abbattute sul villaggio valmaggese.

«Per alcuni istanti le vie del nucleo erano paragonabili a un ritratto dicembrino – racconta un testimone –. Tutto si è imbiancato. Ci sono stati dieci minuti da paura».

«Mai visto nulla di simile» - A Cavergno vive anche Germano Mattei, coordinatore del movimento Montagna Viva, disperato per il suo giardino. «La vigna è praticamente andata. E anche i fiori. Per strada "scorreva il fiume". Non ho mai visto nulla di simile negli ultimi 45 anni. Un ruscello è uscito dagli argini. Le scale della mia vicina sembravano la cascata di Foroglio. Poi, dopo tutto ciò, beffardamente è arrivato un raggio di sole».

Diversi danni nel Locarnese - Diversi disagi sono stati registrati anche in altre località. Come a Locarno dove in zona Lido una pianta è caduta su un veicolo, mentre il forte vento ha causato parecchi danni allo stadio (in particolare al tetto). A Tenero un albero caduto sulla strada cantonale sta ostacolando il traffico.

Disagi anche in Riviera - Il maltempo ha colpito anche la Leventina e la Riviera. A Biasca vengono segnalati alcuni problemi nell'erogazione della corrente elettrica.

Foto di Germano Mattei