Bilancio di una giornata di forti piogge tra allagamenti e smottamenti

LUGANO - Le forti piogge che si sono abbattute sul Ticino tra ieri e oggi hanno causato danni in quasi tutto il Cantone. Oggi MeteoSvizzera ha lanciato l'allerta massima fino a domenica pomeriggio in alcune regioni (di grado 4 e 3 nelle altre). Tantissimi gli interventi da parte dei pompieri, e ben otto le case fatte evacuare a causa del maltempo, stando alla RSI.

Frane, smottamenti e allagamenti - Tra i paesi particolarmente colpiti c'è Osogna, dove il riale è fuoriuscito dal letto, invadendo strade, campi e giardini. Allagamenti e frane sono stati registrati anche a Biasca, Cresciano, Magadino, Cugnasco-Gerra, Tenero, Gordola e Locarno. A Bissone una colata di fango ha investito alcune case. A Riazzino l'acqua in strada misurava circa 30 centimetri.

La Valle Verzasca è rimasta isolata per alcune ore a causa di smottamenti e frane, che impedivano il passaggio.

Numerose le segnalazioni anche di cantine e garage allagati.

Mezzi pubblici e incidenti - Anche i mezzi pubblici hanno risentito del maltempo. Il traffico ferroviario tra Cadenazzo e Luino risulta ancora interrotto, e al momento circolano bus sostitutivi. Un incidente della circolazione è avvenuto questa mattina sulla A2 all'altezza di Giornico.

Millimetri di pioggia - MeteoNews questo pomeriggio ha diffuso i dati sulle precipitazioni in Ticino. In alcune località la quantità caduta nelle ultime ore è pari a quella di un mese intero. Fino alle 14.30 a Magadino erano caduti 228,3 millimetri per metro quadrato, a Biasca 174,9 a Bellinzona 154,2 e a Torricella 143,3.

Piante cadute - E con le forti piogge non sono mancate le piante cadute, che hanno dato ulteriore lavoro ai pompieri. Alberi sulla strada sono stati segnalati a Vogorno e Lavorgo.

Acqua non potabile - Ad Avegno Gordevio invece l'acqua non è più potabile, fino a nuovo avviso. L'utenza di Avegno è pertanto invitata a non bere l'acqua corrente, a non usarla per l'igiene orale e nemmeno per la preparazione di cibi freddi. Può invece essere usata previa bollitura di almeno 5 minuti.

Consigli della polizia - La polizia sabato pomeriggio ha rinnovato i consigli: utilizzare il veicolo privato solo se strettamente necessario; non sostare su ponti o in prossimità di corsi d'acqua; prestare attenzione ai sottopassi, a zone di possibile accumulo di acque e a ruscellamenti di acqua dai versanti; tenere presente il pericolo di scoscendimenti e caduta alberi lungo le vie di comunicazione.

