Scontro tra auto e camion sulla strada delle Centovalli

CENTOVALLI - Un incidente della circolazione si è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì sulla strada delle Centovalli, poco dopo il centro abitato di Intragna.

Attorno alle 18, il conducente di un'Audi con targhe italiane che circolava in direzione del confine è entrato in collisione, durante una curva, con un camion immatricolato in Ticino che viaggiava in senso opposto.

Il conducente dell'auto - secondo quanto riferisce Rescue Media - avrebbe riportato ferite leggere.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA e la Polizia per svolgere i necessari accertamenti e disciplinare il traffico, perturbato dall'incidente.

Rescue Media