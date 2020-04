Coronavirus: ancora due vittime e 19 nuovi casi

BELLINZONA - Sono complessivamente 3'161 le persone risultate positive al nuovo coronavirus in Ticino dal primo caso, registrato lo scorso 25 febbraio. Le ultime cifre - aggiornate alle 8 di questa mattina dalle autorità cantonali - fanno segnare quindi 19 casi in più rispetto a ieri.



Ad appesantirsi è anche il numero delle vittime. Rispetto a ieri si registrano infatti due altri decessi per Covid-19, che portano così il bilancio a 306 persone morte a causa del coronavirus.



Per quanto concerne i ricoveri, altre 6 persone hanno lasciato l'ospedale nelle ultime ventiquattro ore. Il numero dei pazienti che hanno potuto essere dimessi dalle strutture ospedaliere dall'inizio dell'epidemia ha raggiunto così la quota di 704.

Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus (dati di ieri), sono attualmente ricoverate 198 persone: 158 in reparto e 40 in terapia intensiva, di cui 30 intubate.

Aggiornamenti costanti, raccomandazioni puntuali e consigli di prevenzione sono sempre disponibili sulle pagine web www.ti.ch/coronavirus e www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus.