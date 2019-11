Urtato in via Ciani, ragazzino in ospedale

LUGANO - Le informazioni sono al momento frammentarie, ma un ragazzino è stato urtato da un'auto in via Ciani, a Lugano, questo pomeriggio attorno alle 16:30.

Dalle prime informazioni, l'adolescente stava attraversando la strada in monopattino quanto il veicolo l'ha inavvertitamente colpito. In via precauzionale, è giunta un'ambulanza che, dopo i primi accertamenti, ha portato il giovane in ospedale per dei controlli. Le sue condizioni non dovrebbero comunque essere gravi.

Sul posto sono intervenuti anche alcuni agenti della Polizia di Lugano e della Cantonale, per il disciplinamento del traffico e i rilievi di rito.

lettore tio/20minuti