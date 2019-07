Furgone militare si scontra con un'auto, diversi feriti

CRESCIANO - Nel tardo pomeriggio, attorno alle 17.45, si è verificato un incidente sulla strada cantonale a Cresciano.

Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media un veicolo militare diretto verso Biasca è entrato in collisione frontale con un’Audi, immatricolata in Ticino, che circolava in senso opposto.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Croce Verde di Bellinzona che hanno prestato le prime cure agli occupanti dei due veicoli.

Per almeno quattro persone si è reso necessario il trasposto all’ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche i pompieri di Biasca per la pulizia del campo stradale. La Polizia Cantonale ha chiuso il tratto di strada interessato per agevolare le operazioni di soccorso e di recupero dei veicoli. Per gli accertamenti di rito è intervenuta anche la Polizia Militare.

FVR / M. Franjo