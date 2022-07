Un caffè in Ticino costerà come oltre Gottardo?

Per Suter un prezzo di 3 franchi anche in Ticino sarebbe adeguato ai tempi. Un aumento di circa il 30 per cento che non va molto a genio ai consumatori intervistati dalla SRF: c'è chi dice di essere pronto a rinunciare al rito del caffè al bar, se la proposta di Suter diventasse realtà. «Normalmente in una giornata fuori casa consumo anche tre caffè. Sono un sacco di soldi». Ai baristi invece l'idea non dispiace, a patto che venga messa in pratica da tutti.