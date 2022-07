«La Steg chiude, e io a 52 anni dove lo trovo un altro lavoro?»

Quattro dipendenti e un apprendista restano senza lavoro. L’amarezza è tanta. «Ora mi ritrovo a 52 anni in disoccupazione, e sarà molto difficile trovare lavoro per me e per i miei colleghi» ci dice un altro dipendente attivo alla Steg da quasi 20 anni. Tanta preoccupazione per il futuro, ma anche tanta rabbia per il presente. Soprattutto per i modi in cui è avvenuta la comunicazione. «Non c’è stata offerta nessuna possibilità, nemmeno la proposta di andare a lavorare nella Svizzera interna, siamo stati licenziati con totale disumanità».