Il Luganese fa il pieno di radar

BELLINZONA - Non solo weekend. Il venerdì sera è anche il momento in cui scoprire dove saranno piazzati i controlli della velocità mobili della prossima settimana, previsti in questo caso in cinque degli otto distretti del cantone.

L'osservato speciale è, senza troppe sorprese, il Luganese con quasi una ventina di occhi puntati (Curio, Molinazzo di Monteggio, Caslano, Origlio, MAssagno, Lugano Centro, Pambio-Noranco, Montagnola, Melide, Paradiso, Carnago, Molino Nuovo, Breganzona, Cantonetto, Gravesano, Manno, Agno e Bironico). Pochi sguardi invece per il Mendrisiotto (Novazzano, Chiasso e Pedrinate).

Spostandoci nel Sopraceneri troviamo il Bellinzonese a guidare la lista (Giubiasco, Lumino, Sant'Antonino, Bellinzona, Sementina, e Preonzo), seguito nell'ordine dai distretti di Locarno (Losone, Tegna, Locarno e Ascona) e di Vallemaggia (Ronchini, Coglio e Gordevio).

Nell'elenco settimanale sono inoltre indicati anche cinque rilevamenti della velocità semi-stazionari a Cadenazzo, Lavorgo, Contone, Rivera e Morbio Inferiore. Come di consueto, lo ricordiamo, sono esclusi dall'elenco i rilevamenti con le vetture civetta e i controlli con pistola laser, così come i controlli effettuati sulla rete autostradale.