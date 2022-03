Altri 656 Covid-contagi e una vittima in 24 ore

BELLINZONA - Sono 656 i test risultati positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore nel nostro cantone. La tendenza si conferma dunque in calo: ieri erano stati 859, l'altro ieri 1'277. Si registra però un ulteriore decesso causato da un decorso infelice della malattia.

In ospedale - Stabile la situazione nei nosocomi ticinesi, dove i pazienti restano, come ieri, 114 in tutto. Sette di loro si trovano in terapia intensiva, due in meno rispetto a ieri. Durante la terza settimana di marzo, l'età media dei nuovi ospedalizzati affetti dal virus era di 71,5 anni. Tra le vittime, il più giovane aveva 84 anni e il più anziano 92.

Gli anziani - Nelle case di riposo si contano 17 nuovi casi e 15 guarigioni. Gli infetti sono 145 in tutto, divisi in 23 diverse strutture. Lo comunica l'Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera Italiana (ADiCASI).

Il vaccino - Stando ai dati di mercoledì, il 72,3% della popolazione ticinese è ora completamente vaccinato. Il 46,1% ha ricevuto anche la dose di richiamo, percentuale che si eleva al 78,8% tra gli over65.