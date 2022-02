Circo Knie di ritorno in Ticino a fine novembre, ma solo a Lugano

LUGANO - Il Circo Knie ha annunciato il programma della tournée del 2022, che farà tappa anche a Lugano. Ci sarà ancora il musicista Bastian Baker e Maycol Knie junior, che a solo quattro anni farà il suo debutto in pista.

«Dopo due anni di tournée in formato ridotto a causa della pandemia, la famiglia Knie non vede l'ora di celebrare la tradizionale prima a Rapperswil, la sua città natale, e di viaggiare per tutta la Svizzera», afferma un comunicato. Il tour continuerà in 23 città e si concluderà con la seconda edizione del "Knie Christmas World" a Lucerna. Sono previsti spettacoli anche a Lugano, unica tappa ticinese, dal 25 novembre al 4 dicembre.

Nella Svizzera tedesca dopo 20 anni di assenza tornerà ad esibirsi il duo di clown Ursus & Nadeschkin, mentre in Romandia sono in programma spettacoli del duo Full House. Quanto a Bastian Baker, «è diventato parte della famiglia del circo», afferma la nota. Il musicista accompagnerà gli artisti con nuove canzoni e intratterrà il pubblico.

La tournée di quest'anno segnerà inoltre il debutto di Maycol Knie junior, «prodigio di quattro anni» sulle orme dei fratelli Chanel e Ivan, che si producono in spettacoli con cavalli e pony.