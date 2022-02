Premio Pfizer, vincono tre medici attivi in Ticino

BELLINZONA - La ricerca ticinese vince ancora. Oggi tre medici attivi professionalmente nel nostro territorio riceveranno il prestigioso Premio alla Ricerca Pfizer. Si tratta del dottor Pietro E. Cippà dell'Ospedale regionale di Lugano, della dottoressa Ilaria Guccini e del dottor Ajinkya Subhash Revandkar dell'Institute of Oncology Research (IOR) di Bellinzona.

Il Dottor Cippà è stato premiato per una ricerca clinica condotta nell'area specialistica "Medicina cardiovascolare, urologia e nefrologia", mentre Guccini e Revandkar per una ricerca di base in Oncologia.

Quest’anno, riferisce la Fondazione Premio Pfizer, sono stati oltre 70 i lavori di ricerca presentati alle commissioni. Quest'ultime, composte da scienziati ed esperti clinici di spicco a livello svizzero, hanno selezionato solamente 11 lavori, per un totale di 20 ricercatori.

Con la cerimonia odierna, la Fondazione Pfizer celebra 20 scienziati svizzeri in cinque categorie. Per ciascuna area specialistica – medicina cardiovascolare, urologia e nefrologia; infettivologia, reumatologia e immunologia; neuroscienze e malattie del sistema nervoso; oncologia; pediatria – sono disponibili 30’000 franchi, da dividere tra il lavoro premiato per la ricerca di base e quello per la ricerca clinica, per un totale di 15’000 franchi di premio per ogni lavoro.

Qui di seguito la lista completa dei premiati:

Medicina cardiovascolare, urologia e neurologia

Ricerca di base - Dr. Wenfei Sun, Dr. Hua Dong; Politecnico federale di Zurigo (ETH)

Ricerca clinica - Dr. David Legouis, PD Dr. Dr. Pietro E. Cippà; Ospedale universitario di Ginevra (HUG) e Università di Ginevra, Ente Ospedaliero Cantonale, Lugano (EOC)

Infettivologia, reumatologia e immunologia

Ricerca di base - Dr. Hai Li, Dr. Julien Limenitakis, Prof. Dr. Stephanie Ganal-Vonarburg; Università di Berna

Ricerca clinica - Dr. Katharina Kusejko; Ospedale universitario di Zurigo e Università di Zurigo

Neuroscienze e malattie del sistema nervoso

Ricerca di base - Dr. Cameron Cowan, Dr. Magdalena Renner; Friedrich Miescher Institute Basel, Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology Basel (IOB), Novartis Institute for BioMedical Research (NIBR)

Ricerca clinica - Dr. Dr. Tobias Weiss, Dr. Emanuele Puca; Ospedale universitario e Università di Zurigo, Politecnico federale di Zurigo (ETH)

Oncologia

Ricerca di base - Dr. Ilaria Guccini, Dr. Ajinkya Revandkar; IOR Bellinzona, Politecnico federale di Zurigo (ETH)

Ricerca di base - Dr. Ana Luisa Correia; Università e Ospedale universitario di Basilea, Friedrich Miescher Institute Basel

Ricerca clinica - Dr. Egle Ramelyte, Dr. Aizhan Tastanova, Dr. Zsolt Balázs; Università di Zurigo, Ospedale universitario di Zurigo

Pediatria

Ricerca di base - Dr. Joana G. Marques; Ospedale pediatrico di Zurigo

Ricerca clinica - Dr. Sonja Fontana; Ospedale pediatrico universitario di Zurigo

