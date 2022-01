Divoora: 1.400 firme in meno di 48 ore

LUGANO - La petizione lanciata da Unia e OCST martedì 25 gennaio a sostegno delle rivendicazioni dei lavoratori di Divoora ha raccolto 1’400 firme in meno di 48 ore.

«Il grandissimo numero di firme registrate in così poco tempo dimostra la grande solidarietà della popolazione», sottolineano i sindacati in una nota stampa. «A tutti sembra chiaro che il diritto al salario e al rispetto della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici siano inviolabili - si prosegue -. A tutti tranne a chi dirige e amministra l’azienda Divoora, che in questi anni ha potuto godere di una grande crescita di profitti grazie allo sforzo e al sacrificio dei suoi fattorini».

L’azienda si era detta disponibile a trovare una soluzione condivisa con i lavoratori e i sindacati, intavolando delle trattative, ma secondo Unia e Ocst, avrebbe dimostrato solo «di essere interessata a dilatare i tempi senza dare risposte concrete alle richieste dei lavoratori, così da guadagnare tempo per assumere altro personale da sfruttare e creare un esercito di precari di cui disporre a proprio piacimento».

Così, incalzano i sindacati, dal 1° novembre 2021. «Non è bastata la voce dei lavoratori levatasi in piazza Riforma a Lugano il 23 dicembre scorso per denunciare quanto stesse accadendo, affinché i dirigenti dell’azienda uscissero dalla loro bolla per avere un serio e reale confronto con chi permette loro di fare profitti. Adesso, al loro grido si sono unite 1’400 persone che, sostenendo le rivendicazioni dei driver Divoora, chiedono all’azienda di riconoscere dignità, un giusto salario e condizioni di lavoro giuste a suoi dipendenti».

La petizione a sostegno dei driver Divoora continua (qui il link).