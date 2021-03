Governo favorevole alla mascherina anche all'esterno

BELLINZONA - «Rientra nelle competenze dei Municipi definire eventuali zone in cui vige l’obbligo di portare la mascherina in spazi pubblici aperti». Così si era espresso ieri il presidente del Consiglio di Stato, Norman Gobbi. Ma il Governo - fa sapere oggi - sostiene l’introduzione mirata dell’obbligo della mascherina negli spazi aperti molto frequentati. Ecco perché ha inviato oggi una lettera ai Municipi per fornire alcune indicazioni sulla gestione degli spazi, in vista delle festività pasquali. Ascona ha fatto da apripista.

Il numero di nuovi contagi nel nostro cantone appare in aumento (oggi sono addirittura 100) e l’evoluzione a medio termine è molto incerta. Ma la Pasqua si avvicina e con essa i turisti. I Comuni vengono quindi invitati a «ponderare attentamente le misure da introdurre sul territorio, in modo da assicurare la sicurezza sanitaria della popolazione pur concedendo, nel contempo, il massimo di libertà possibile a residenti e turisti».

Ben venga, quindi, per il Consiglio di Stato l'obbligo di indossare la mascherina in centri urbani, zone di svago, aree a bordo lago, dove è lecito prevedere un forte afflusso di persone. Ma sconsiglia «soluzioni estemporanee come la chiusura di spazi pubblici "a macchia di leopardo"» per non creare «un quadro disomogeneo fra le diverse località».

L'invito del Governo alle autorità politiche è di applicare «un approccio pragmatico», per favorire il turismo (e «il benessere fisico e mentale di tutti e degli operatori economici»), conservando, in parallelo, il controllo sulla diffusione del virus.