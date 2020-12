Senza corrente da oltre un giorno: «Troppo rischioso intervenire»

BLENIO - «Da 36 ore siamo senza corrente in Val Pontirone. Possibile che nessuno faccia niente?». Sono diverse le segnalazioni di assenza di corrente giunte in redazione nelle ultime ore. Tutte fanno capo alla Società Elettrica Sopracenerina (SES). Tutte più o meno arrivano dalla stessa zona.

Contattato il numero verde, la voce guida segnala effettivamente «interruzioni di corrente in Val di Blenio», scusandosi per i disagi.

Troppa neve e rischio valanghe - «Per una questione di sicurezza, in quella zona non siamo in grado di fare più di quello che abbiamo già tentato - ci spiega al telefono un responsabile della SES -. Purtroppo la neve non smette di cadere e c'è un elevato rischio di valanghe. Non possiamo mettere a repentaglio la vita dei nostri collaboratori, insomma, dobbiamo aspettare che cessino le nevicate».

Fortunatamente, ci assicurano, il disservizio riguarda perlopiù case che non sono abitate: «Trattasi di case secondarie. Noi purtroppo in questo momento siamo impossibilitati a raggiungere quelle zone. Solitamente facciamo capo a motoslitte, ma la situazione in questo momento non permette di usare nemmeno quelle. E tantomeno gli elicotteri visto che sta ancora nevicando, e anche copiosamente».

In realtà i primi problemi sarebbero iniziati già prima del weekend. «Siamo intervenuti, ma non è stato sufficiente per ripristinare la situazione. Quando la neve si attacca ai fili e ci sono degli sbalzi di tensione la rete non tiene».

lettore tio/20minuti