Una passeggiata a quattro zampe (più due gambe) in ricordo di Sturn

LUGANO - A causa dell'attuale situazione legata al Covid-19, la sesta edizione di "Lugano a 4 Zampe", in programma questo weekend, non ha potuto avere luogo così come era stata pensata dagli organizzatori. «Una decisione molto sofferta - avevano motivato - ma indispensabile dato l’alto rischio che comporterebbe per le migliaia di persone che ogni anno partecipano all’evento e assistono alle varie attività proposte».

Qualcosa però si è deciso di fare comunque. A Lugano è stata infatti organizzata una passeggiata in ricordo di Sturn «e di tutti gli animali che hanno perso la vita per l’egoismo umano». Il cane - ricordiamo - era stato soppresso perché abbaiava troppo due settimane dopo esser stato adottato. La vicenda aveva scosso l'opinione pubblica e suscitato pure l'interesse della politica, con un'iniziativa cantonale promossa dalle deputate Sabrina Aldi e Tamara Merlo.

La passeggiata di sensibilizzazione, come testimoniano le immagini scattate oggi al Parco Ciani, sul lungolago e fra le vie del centro cittadino, ha riscosso un notevole successo.

Ti-Press (Pablo Gianinazzi)