"Bolidi" rumorosi, scattano i controlli

BELLINZONA - Le auto truccate rombano per le strade ticinesi. E c'è chi si lamenta: nei mesi scorsi la Polizia cantonale ha ricevuto «numerose segnalazioni». Nelle prossime settimane, quindi, scatteranno una serie di controlli mirati sui veicoli a quattro e due ruote che disturbano la quiete pubblica.

Ad annunciarlo è la Polizia cantonale in una nota. I controlli verranno effettuati sia di notte che di giorno, in tutto il Ticino, per rilevare eventuali modifiche illegali e livelli di rumore superiori al dovuto, scrive il comando, ricordando che secondo l'Ufficio federale dell'ambiente, in Svizzera circa un milione di persone sono esposte a immissioni foniche superiori ai valori limite, a causa del traffico stradale.

In Ticino, l'anno scorso sono stati 72 i veicoli segnalati alla Sezione della circolazione per modifiche illegali. Il fenomeno è «stabile» sottolinea la Polizia, ma «necessita della giusta attenzione».