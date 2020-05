Mezzo milione ai dipendenti licenziati. Borradori: «Impegno morale»

LUGANO - Un piano sociale per complessivi 500mila franchi. È la cifra che il Municipio di Lugano intende destinare alla quarantina di dipendenti rimasti senza lavoro per la liquidazione di Lugano Airport. «Più che da una ragione giuridica - spiega il sindaco Marco Borradori, che di LASA è anche il presidente - ci sentivamo impegnati da una questione morale. Tra gli ex collaboratori dell’aeroporto parecchi avevano alle spalle una collaborazione di ultradecennale». Un legame che si è materializzato stamani nel patio di Palazzo Civico dove una quindicina di loro ha incontrato il sindaco. Presente anche il segretario di Unia Giangiorgio Gargantini che così commenta: «Si è voluto dare un futuro allo scalo, scelta che non sta a me commentare, ma esigiamo che lo stesso impegno, anche finanziario, venga messo per dare anche un futuro ai dipendenti lasciati a casa».

Il piano sociale, presentato oggi pomeriggio, ruota attorno alla disponibilità ad integrare il 20% del salario non coperto dalla disoccupazione per un periodo di 6 mesi. «È un segnale - riprende Borradori - della volontà del Municipio di trovare una soluzione soddisfacente. Frutto anche di una negoziazione con i sindacati». Ma anche con la Commissione della Gestione che avrebbe già incontrato gli stessi sindacati. È un percorso a paletti, «ma in realtà a noi interessa fare qualcosa di giusto».

Inoltre, continua Borradori, «c’è la volontà della Città di tentare di ricollocare il maggior numero delle persone possibili. Siamo già all’opera con il settore delle risorse umane». Tra le voci circolanti in questi giorni, anche quella che di una buonuscita al direttore di LASA Maurizio Merlo… voce che però il sindaco smentisce categoricamente: «Anche il direttore ha rinunciato ai bonus. Limitandosi allo stipendio base e non c’è stata nessuna liquidazione».