Altro che psicosi coronavirus: in tanti alla risottata

LUGANO - La fobia riguardo al coronavirus non ha bloccato la classica risottata di carnevale, che si rivelata un successo di pubblico.

Anche sulle rive del Ceresio il carnevale sta andando a gonfie vele. Migliaia di persone si sono infatti oggi riversate dalle 11:30 in Piazza Riforma per godersi l'usuale risottata offerta alla popolazione. Colori e sorrisi hanno caratterizzato questa giornata, decisamente calda e soleggiata, che ha riunito i cittadini luganesi. Nonostante il tema caldo del momento sia il coronavirus, la gente non ha avuto timore di scendere in piazza, e i costumi di carnevale hanno preso il posto delle mascherine per proteggersi dall'epidemia.

Anche lo staff ha sottolineato, come si può vedere nel video che abbiamo realizzato, come l'evento sia stata una grande festa e come siano state prese le usuali precauzioni di sicurezza, senza sfociare in un panico al momento immotivato.

