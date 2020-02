Una conserva artigianale su due presenta una caratterizzazione non corretta

BELLINZONA - Il 50% delle conserve alimentari di piccola produzione artigianale presentano componenti non proprio corretti. Stiamo parlando di salse al pesto, salse di verdure, verdure sott’olio.

Il laboratorio cantonale ha prelevato 12 campioni di conserve presso 6 attività distribuite su tutto il territorio cantonale.

Ebbene dalle analisi che hanno effettuato è risultato che un prodotto su due aveva una caratterizzazione incompleta o non corretta. « In un campione - spiega il Laboratorio cantonale - è stato ad esempio rilevato un additivo (acido sorbico) che non era dichiarato sull’etichetta. In nessun campione è stata rilevata la presenza di batteri patogeni. Un campione è risultato non conforme per il superamento del valore massimo per i germi aerobi mesofili». Risultati che fanno presumere - fa notare il Laboratorio cantonale - «che le buone pratiche di produzione e d’igiene non sono state seguite correttamente».