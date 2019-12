Scontrino "romantico" a Lugano: «Non è professionale»

LUGANO - Nome del cameriere, numero di telefono, e persino un cuoricino disegnato al computer. È uno scontrino "romantico" quello che, sabato scorso, una cliente si è vista rilasciare in un bar di Lugano. Una trovata originale, che però non è piaciuta al marito della donna.

«Quando l'ho visto sono andato su tutte le furie» ha raccontato l'uomo a Tio.ch/20minuti, lamentandosi per l'accaduto. «Mi sembra un comportamento assai poco professionale. Sarei curioso di sapere cosa ne pensa il proprietario del bar».

Non siamo andati a chiederglielo, per evitare conseguenze spiacevoli. «Verrei senz'altro licenziato» assicura al telefono il cameriere, stupito e preoccupato. «Non volevo offendere nessuno» assicura. «Mi era sembrato un modo carino per dare il numero. In effetti, è stata un'imprudenza poco seria».

C'è chi ha fatto peggio. A Roma l'estate scosa un barista è stato licenziato per avere stampato insulti omofobi su uno scontrino a una coppia gay. Ma gli scontrini personalizzati non sarebbero così rari anche alle nostre latitudini. «Circolano da che mondo è mondo» afferma il direttore di GastroTicino Massimo Suter. «Non è proprio professionale, ma allora dovremmo mettere in croce anche le clienti che scrivono il numero sugli scontrini ai camerieri. Conosco diversi casi».

Il cameriere interessato assicura che non lo farà più. «Non pensavo fosse così rischioso». Del resto anche il rischio, si sa, è molto romantico.