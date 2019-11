I treni in Italia scioperano. Ancora

LUGANO - Un nuovo sciopero dei trasporti ferroviari. Ancora una volta in Italia. Sarà venerdì 29 novembre, dalle ore 00.00 alle ore 21.00. Fortunatamente per i pendolari, le fasce orarie di garanzia (dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21) e i servizi TILO in territorio svizzero non saranno coinvolti.

In particolare, saranno toccate le linee TILO RE10, S10, S30, S40 e S50 dalle ore 00.00 alle ore 21.00. I servizi TILO da/per Malpensa Aeroporto verranno sostituiti con bus tra Stabio e Malpensa Aeroporto in caso di non effettuazione dei treni (senza fermate intermedie).

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito www.trenord.it oppure sull’App Trenord.